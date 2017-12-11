Ажурные узоры спицами – подборка из 42 вариантов с описанием, схемами и видео МК

Ажурные узоры используются при вязании очень многих изделий. Это как женские летние кофточки, шарфики, шали, так и детские шапочки, пуловеры. Покрывала и интерьерные подушки связанные ажуром, создают оригинальный стиль и выглядят очень изысканно. Научиться вывязывать узоры спицами ажурные поможет подборка образцов со схемами предлагаемая в этой статье.

Описание содержит сокращения:

раппорт – Р;

лицевой ряд – ЛР;

изнаночный ряд – ИР.

Волнистый ажурный узор

Этот очень красивый узор особенно эффектно выглядит при вывязывании пряжей секционного окраса. Подходит для палантина, покрывала. В процессе вязания получаем ажурный волнистый край узора. Вяжем спицами по схеме.

Схема показывает как вязать ЛР. В ИР петельки провязываем по рис-ку, накиды связать изнаночн.

Набирать нужно 27п.+1п. для симметрии+2кр. Высотный Р равен 4р.

Горизонтальные волны

Оригинальные полосы ажурного волнистого узора связанного спицами выполняются по простой схеме. Узор подходит для вязания платков, снудов.

На схеме показаны только лицев. петли. Вязание спицами петелек платочного рис-ка в ЛР и ИР делаем изнаночн. п. Остальные петли в ИР вяжем по видимому рис-ку, накиды – изнаночн.

Горизонтальный Р равен 24п. Начальное кол-во набираемых п. равно 24п.+1п. для симметрии левого края+2кр. Высотный Р равен 22р.

Ажур по лицевой глади

Комбинация ажура и лицевой глади с рельефными изнаночными рядками идеально смотрится на летних безрукавках, связанных из х/б пряжи. Подробная схема вязания спицами с описанием позволит вам без проблем применять этот легкий узор.

Горизонтальный Р выделен на схеме и равен 12п. Набирать нужно 12п.+5п. до Р+5п. после Р+2кр.

По высоте повторяем с 1р. по 10р:

1р.:л.;

2р.: и.;

С 3р. по 7р.: по схеме;

8р.:и.;

9р.: л.;

10р.: л.

Дорожка из листьев

Этот красивый ажурный узор спицами будет выигрышно смотреться как центральный мотив для женской кофты. Также такие листочки можно использовать в виде орнаментов по периметру пледа или покрывала.

На диаграмме изображены все ряды.

Ширина орнамента 29п. Вертикальный Р -8р.

Мелкий ажурный узор

Этот ажурный узор для вязания спицами лучше выполнять из тонких ниток. Летние кофточки, связанные этим рисунком выглядят очень нежно и романтично.

Схема содержит ЛР и ИР. Прежде чем начать вязать такой узор и ему подобные желательно из выбранной пряжи вывязать образцы. Потом их увлажнить и просушить на горизонтальной пов-ти. И только потом определять плотность, подсчитывать необходимое кол-во петелек.

Горизонтальный и вертикальный Р равны соответственно 28п. и 16р.

Сетка с листьями

Красивые листья спицами, соединенные в веточки. Такой узор достойно пополнит каталог оригинальных ажурных узоров спицами. Вязаные листики можно использовать в вязании многих вещей: летние кофточки, топики, легкие накидки.

По указаниям схемы вяжем ЛР. ИР выполняем спицами по видимому рисунку. Накиды вывязываем изнаночными.

Горизонтальный и высотный Р равны соответственно 37п. и 52р.

Тюльпаны

Красивые цветочные бутоны ажурного узора спицами напоминают простые образцы вязки крючком. Связанными бутонами можно выполнить красивую шаль или интерьерную накидку.

По схеме видно, как в процессе вязания будет меняться кол-во петелек: одна п. превратится в 7п., чтобы затем постепенно число п. уменьшается, формируя листик

Горизонтальный Р равен 5п., вертикальный – 22р.

Листочки в ажурных ромбах

Эта двухсторонняя вязка по достоинству пополнит каталог красивейших ажурных узоров. Такое решение будет украшением легкого свитера или шарфа.

На сх. показаны ЛР и ИР.

Горизонтальный Р двустороннего ажурного узора спицами равен 20п. Вяжем 10п. до Р, повторяем Р нужное число раз, завершаем 11п. после Р. По высоте повторяем с 1р. по 36р.

Листики

Таким узором можно связать легкий женский жакет или кофточку.

ЛР ажурного узора спицами на схеме показаны полностью В ИР вязание выполнять по рис-ку, провязывая накиды изнаночн. п.

Начинаем рядок с 8п. перед Р, далее -16п. Р, повторяемое нужное число раз, заканчиваем 9п. после Р. По высоте выполняем 32р.

Ажурный узор для мохера

Обязательно занесите в свой каталог этот воздушный узорчик. Красивый ажурный узор спицами, связанный по этой схеме, превратит ваш мохеровый шарфик в изящное, нежное произведение вязального искусства.

Схема показывает ЛР и ИР. Розовые квадратики на ней обозначают отсутствие петелек в этих местах.

Горизонтальный Р обозначен на сх. скобкой и равен 22п. Для шарфа нужно провязывать еще и петли по краям от Р. По вертикали высота Р – 12р.

Ажурные волны

Такой вязкой можно выполнить топы, летние кофточки, облегченные варианты женских жилетов. Также он отлично подходит для вязания детской одежды.

ЛР рис-ка выполняем по диаграмме. Изнаночную сторону провязываем по видимому рис-ку, накиды – изнаночными. Диаграмму читаем справа налево.

Один Р по горизонтали =15п., по вертикали 14р.

Указание:

2п. вместе с наклоном влево – значит провязывание 2п. в 1л.;

2п. вместе с наклоном вправо – 1п. снимаем лицевой, 1л., протягиваем ее через снятую.

Сплошной ажур

Выполняется из тонкой пряжи. Подобные узоры спицами для начинающих могут служить альтернативой сетчатому вязанию крючком.

Работаем по простой диаграмме.

Пустые клеточки означают отсутствие п. Горизонтальный и высотный Р соответственно равны 10п. и 4р.

Перо

Простой ажурный узор спицами в виде пышных перьев украсит каталог запасливой мастерицы. Таким рисункам всегда найдется применение в изготовлении различных вязаных изделий.

ЛР рис-ка выполняем по диаграмме. Изнаночную сторону провязываем по видимому рис-ку, накиды – изнаночными.

Горизонтальный и высотный Р соответствуют 27п. и 4р.

Двойные листики

Такой узор может являться отдельным украшением вязаной кофточки или джемпера. Также он может входить как составная часть общего мотива.

ЛР рис-ка выполняем по диаграмме. Изнаночную сторону провязываем по видимому рис-ку, накиды – изнаночн.

Горизонтальный и высотный Р соответствуют 31п. и 18р.

Листочки на стебельках

Простейшее решение, доступная реализация, лаконичная красота – вот главные достоинства этого узора. Такой узор ажурный на всем раппорте и, одновременно очень структурированный подходит для многих женских моделей летних кофточек и детских вещей.

Представленная схема содержит пустые клетки. Это сделано для удобства чтения. На этих местах петельки отсутствуют.

Р по ширине равен 8п., на сх. он отмечен скобкой. Дополнительно следует набрать 1п. для выравнивания рис-ка и 2кр. ЛР вяжем по сх., в ИР – по видимому узору, накиды – изнаночными.

В высоту однократно вывязываем с 1р. по 26р., далее повторяем с 3р. по 26р.

Крупные листья

Для крупной вязаной вещи иногда хочется использовать именно такой – большой и выразительный рисунок. В этой ситуации великолепный узор из листьев, связанных толстыми нитками и соответствующими спицами, ажурный и одновременно достаточно плотный – именно то, что вам нужно!

На японской схеме просчитаны все ряды.

Исходный набор петелек состоит из 41п. Р плюс 2кр. Вертикальный Р=50р. Их повторяют по необходимости.

Японский ажур

Японские узоры спицами обычно не очень сложные. Но они одни из самых изысканных и красивых ажурных рисунков. Поэтому настоятельно рекомендуем добавить такой узор в свой каталог.

Этот узорчик, как и многие японские узоры спицами можно вывязывать по предлагаемой схеме или по видео. На сх. ИР показаны с лицевой стороны.

Горизонтальный и вертикальный Р рис-ка соответственно равны 17п. и 8р. Схема на видео отличается от приведенной в статье: вместо лицев. петельки по центру вывязывается изнаночная. Вы можете использовать любой вариант по вашему выбору.

Зигзаг

Простые ажурные узоры спицами в виде волн могут использоваться как отделочная кайма для многих интерьерных вещей. Еще один из вариантов применения – такими волнами можно обвязать сверху женские или детские носочки. При вязании получается красивый волнистый край.

Диаграмма содержит ЛР и ИР.

Горизонтальный и вертикальный Р равняются 14п. и 10р.

Ажур с косами

Чередующиеся в шахматном порядке участки ажурного полотна и жгуты создают интересное сочетание. Таким узором можно связать женские джемпера или летние кофточки. Изделие будет отлично держать форму и выглядеть очень нежно.

Большая подробная схема с ЛР поможет вам разобраться с этим рисунком. ИР выполняем по смысловому рис-ку.

Горизонтальный Р на сх. отмечен скобкой. Вертикальный=40р.

Ажурные косы

Связанные спицами узоры комбинирующие ажур и косы подходят для различных моделей женских пуловеров, для детских вещей.

На сх. изображены только ЛР. В ИР работаем по рис-ку, накиды провязываем изнаночн.

Набирать для узора нужно 16п. раппорта + 2кр. Вертикальный Р = 24р.

Японские узоры спицами – ажурная коса

Коса с промежуточными ажурными участками создает вертикальную структуру полотна. Таким узором можно связать детский пуловер. Также его замечательно можно использовать при вязании паголенка женских и детских носков.

На сх. даны ЛР и ИР. В ИР изображение соответствует лицевой стороне изделия. Поэтому в ИР петли выполняйте по видимому рис-ку, накиды – изнаночными

Коса из 6п.с наклоном вправо: 3п. снять на доп. сп. за работой, 3п. провязать лицевыми, затем провязать лицевыми снятые петли.

Коса из 6п.с наклоном влево: 3п. снять на доп. сп. перед работой, 3п. провязать лицевыми, затем провязать лицевыми снятые петли.

Пустые квадраты на сх. – это изнаночн. п.

Ажурное полотно из листиков

Связанный таким узором легкий женский джемпер смотрится очень красиво.

На сх. изображены только ЛР. В ИР работаем по рис-ку, накиды провязываем изнаночн.

Набирать для узора нужно 16п. раппорта + 1п. для симметрии + 2кр. Вертикальный Р = 12р.

Вертикальные листья

Связанные спицами ажурные узоры из листьев очень многообразны и поэтому востребованы. Таким рис-ком можно связать любую вещь, в т. ч. покрывало или диванную подушку.

На сх. изображены только ЛР. В ИР работаем по рис-ку, накиды провязываем изнаночн.

Набирать для узора нужно 22п. высотный Р = 40р.

Мохеровые листья

Рис-к для тонкой мохеровой пряжи.

Сх. показывает ЛР и ИР.

В пустых квадратиках сх. петелек нет, их в расчет брать не нужно. По высоте повторяем с 1р. по 10р.

Дорожки из листьев

Для вязки из тонких ниток или пряжи средней плотности.

Схема содержит все рядки

По ширине мотив =28п., по высоте – 16р. В красных квадратиках петли отсутствуют. При чтении сх. просто пропускаем их, переходя к след. элементу.

Листья с вертикальным рубчиком

Вертикальные ряды вязки спицами схемы создают интересную геометрию рис-ка.

ЛР делаем по сх., ИР – по предыд. рядку, накиды – изнаночными

Вяжем 6п. до Р, затем сам Р, завершаем 6п. после него. В высоту повторяем с 1р. по 20р.

Косы в ажурных ромбах

Связанная этим японским узором женская кофточка или летний топ будут очень красивыми и комфортными. Косы будут держать полотно, не давая ему растягиваться, а ажурные вставки придадут нарядность.

Как все японские узоры спицами этот на схеме изображен с лицевой стороны полотна. Соответственно это упрощает работу при круговом вязании. Зато при вязке прямыми/обратными рядками изнанку нужно вывязывать по видимому рис-ку или, если ориентироваться по схеме, менять лицев. п. на изнаночн. и наоборот.

Набираем 18п. Р+2п. симметрии+2кр. Вертикальный Р =32р.

Пирамидки

Рис-ок подойдет для пряжи средней и большой толщины.

На сх. изображены только ЛР. В ИР работаем по рис-ку, накиды провязываем изнаночн.

Набирать для узора нужно 12п. +1п. симметрии + 2кр. высотный Р = 28р.

Гирлянда из листьев

Связать мелкие ажурные узоры крючком или спицами – выбор за мастерицей. Ажурное полотно получится красивым в любом варианте. Единственный нюанс, при выборе мелкого рис-ка для спиц берите только тонкие нитки для работы.

Вяжем все ряды по сх.

Р=7п.+ 3п. симметрии + 2кр. Повторяем с 1р. по 10р.

Колпачки

Легкий ажурный узор с изменяющимся кол-ом п. в процессе работы.

Работаем по сх.

Кол-во п.=9п. Р +1п. симметрии+ 2кр.

Волнистые ажурные дорожки

Край узора получается красивыми волнами.

Вяжем по сх. Пустые квадраты схемы обозначают отсутствие п. в этих местах. Все остальные п. показаны для лицевой стороны полотна.

Кол-во п. =18п. + 1п. Высота – 14р.

Вытянутые петли

Узор для летних кофточек их хлопковой пряжи. А если таким узором связать зимний мохеровый шарф, получится мягкая, воздушная и теплая вещь.

Вязать по сх.

Р= 10п.+5п.+2кр. По высоте повтор 6р.

Ромбы

Четкий рисунок ажурных ромбов подойдет для пуловеров, джемперов.

ЛР – по сх., ИР – по рис-ку, накиды – изнаночными.

Кол-во п. кратно 10. Вертикальный раппорт 16р.

Вертикальная волна из листьев

Набираем 17п.+ 2кр. Повтор с 1р. по 16р.

Ажурные елочки

ЛР – по сх., ИР – по рис-ку.

Набираем 18п.+ 2кр. В высоту повтор 12р.

Ажурные зигзаги

ЛР – по сх., ИР – по рис-ку.

Вязать: 1кр., петли до Р, 18п. Р, петли после Р. Высота – 22р.

Мелкие листочки

ЛР – по сх., ИР – по рис-ку.

Р по горизонтали – 10п., по вертикали – 10р.

Ажурный цветок

ЛР – по сх., ИР – по рис-ку, накиды – изнаночн.

Вязать: 1кр., 1п. до Р, 38п. Р, 2п. после Р, 1кр. Высота – 24р.

Крупные ажурные листья

ЛР – по сх., ИР – по рис-ку, накиды – изнаночн.

Р= 20п.+2п.+2кр. По высоте повтор 66р.

Листья на изнаночной глади

ЛР – по сх., ИР – по рис-ку, накиды – изнаночн.

Пустые квадраты схемы обозначают отсутствие п. в этих местах

Кол-во п. = 23п. + 2кр. Высота – 20р.

Ракушки в ажуре

Работаем по сх.

Число п. кратно 26 + 1п. + 2кр. Вывязываем однократно с 1р. по 18р., далее повторяем с 3р. по 18р.

Листья с мелкими шишечками

Вязать по схеме. Техника вязания шишечки: из 1п. вывязать 5п. (1л., 1и., 1л., 1и., 1л.) На этих п. связать отдельно от полотна с поворотами 5р. В последнем все п. провязываем в 1п. Далее продолжаем работу по схеме.

Набираем 13п. + 2кр. По высоте провязываем 20р.