Как вязать горловину спицами – 12 способов с описанием и видео мк

Вязание спицами горловины – один из самых важных моментов в процессе создания любого свитера, кофты или платья. Неаккуратно сделанная, неровно пришитая или растянутая горловина испортит даже красивое и оригинальное изделие. Как сделать так, чтобы она обрамляла его, подчеркивая лишь достоинства? Об этом мы и поговорим в сегодняшнем мастер классе! Наши советы и пошаговые инструкции помогут вам быстро и беспроблемно научиться вязать и обрабатывать различные виды горловины, а готовая вещь будет всегда выглядеть стильно и аккуратно.

Вариант первый: ровный край

Такая обработка горловины спицами универсальна: подойдет она и к изделиям для детей, и для обрамления «взрослых» одежд.

Для ее создания следует провязать все набранные петли семью рядочками из л. п..

Восьмой рядочек – и. п..

Далее – снова семь рядочков л. п. и сгибаем нашу горловинку вовнутрь по линии из и. п..

Переворачиваем вязание наизнанку и аккуратно, не туго, с помощью обметочного шва, пришиваем краешек к готовому изделию.

С изнаночной стороны бейка будет выглядеть вот так:

С лицевой стороны обработка выглядит идеально ровно.

Вариант второй: декоративные мелкие зигзаги

Еще одна простая декоративная обвязка горловины, которая будет по рукам даже начинающим мастерицам.

Для начала, делаем семь рядков из л. п..

Восьмой же ряд делаем следующим образом: 2 л. п. вм. л..

Затем делаем накид, и снова 2 л. п. вм., опять накид, и так до конца этого рядка.

Дойдя до изнаночного рядка, все п. предыдущего рядка следует провязать только изнаночными.

Далее – опять 7 рядков л. п..

Теперь нам пригодится еще одна сп. в качестве вспомогательной, на нее мы набираем петли с наборного рядка.

Теперь обвязка сгибается вдоль пополам по линии узора. После этого, правой сп. захватываем п. с дальней сп..

Надеваем ее на сп., что находится спереди.

Провязываем с передней сп. 2 п. вм. лицевой (перекинутую и собственную). Это нам и даст рядочек из мелких зубчиков.

Так должна получиться обработка с изнанки:

Лицевая сторона горловины:

Обвязка горловины: видео мастер-класс

Вариант третий: обвязка горловины спицами с помощью бейки

Эта обработка является самой востребованной и дает в итоге цельную горловинку, поэтому обвязка осуществляется круговыми спицами.

Сбоку, вдоль горловины, набираем п. из рядка, расположенного под кромочным.

На окате вытягиваем их спицами из каждой последующей п., но на рядочек ниже – таким образом мы сглаживаем вырез.

Дойдя до горизонтальной части, вытягиваем спицами петли из кромочных. Важно запомнить, что, во избежание деформации выреза, следует пропускать каждую 5-ю петлю.

Закончив набор п. по всей длине, приступаем к вязанию любым привычным способом. Можно, например, сделать это резинкой 1 х 1 или 2 х 2.

Вариант четвертый: отдельная бейка (первый способ)

Эта обработка также является универсальной для обвязывания горловин изделий для взрослых и детей.

Обычными спицами набираем необходимое нам количество п., затем «резинка» в течение семи рядков.

Теперь сопоставляем две петли – от бейки и от выреза, соединяем их с помощью свободного кеттельного шва.

Начинаем его с изнанки, вводя иглу с нитью сразу во вторую петлю, потом выводим иглу движением сверху вниз на обратную сторону сквозь первую петлю. Далее, внизу выводим иглу в третью п., а с лицевой сторонки на изнаночную во вторую и далее по аналогии, таким образом, соединяя обрамление и вырез с обеих сторон.

Если мы все сделаем правильно, обработка будет выглядеть вот так:

Горловина кеттельным швом: видео мастер-класс

Вариант пятый: отдельная бейка (второй способ)

Еще один способ обвязать горловинку отдельно.

Набираем спицами нужное количество петелек, затем резиночка 2 х 2.

Сделав таким образом 7 рядков, выполняем двойное вязание. Первую кромочку снимаем спицами без провязывания, накид, л. п. и так до конца рядка.

В последующем рядке те петельки, которые изнаночные, снимаем без провязывания, нить всегда держим спереди.

Дойдя до накидов предыдущего рядка, вывязываем их лицевыми петельками.

Переворачиваем вязание.

Продолжаем далее: доходя до накидов, провяз. из л. п., все другие п. снимаем без провязки, нитку всегда держим спереди. Связав еще три рядка, делим вязание пополам на 2 отдельные сп. Закрываем петельки на одной из сп. описанным выше способом.

Хорошо разглаживаем эту часть и вторую, оставшуюся пока с открытыми п.. Прикладываем детали одна к другой и сшиваем кеттельным швом.

Часть с открытыми петельками пришиваем с изнаночной стороны с помощью обметочного шва.

В итоге у нас получится вот такая обработка:

Вариант шестой: двойная бейка

Следим за плавностью линий.

После обработки детали и выполнения швов, набираем на круговые сп. петельки по краешку: край делим на участки по 10 см каждый, набираем п. из расчета «количество п. + 3-4 п.». Теперь чередуем 2 л. п. и 2 и. п. («резинка» 2 х 2) или 1 л. п. и 1 и. п. («резинка» 1 х 1), кол-во п. кратно четырем или, соответственно, двум.

Связав обрамление, свободно закрываем все п., обрезаем нитку, оставив длинный хвостик. Складываем вязание вдвое, отворачиваем вовнутрь и прикалываем его булавочками, закрытый край пришиваем к вырезу.

Вариант седьмой: V-образный вырез (первый способ)

Начинаем с набора п., как показано на фото ниже.

После набора петель, можно приступать к вывязыванию резинки 1х1.

Высота должна подбираться в зависимости от типа изделия.

По завершению работы, все п. следует закрыть как л. п.. На мысе сшиваем краешки с помощью нити с иглой.

Вариант восьмой: V-образный вырез (второй способ)

Осуществляем набор петель обычным способом, начиная со стороны плеча.

Первый р. – резиночка, в мысе продеваем правую сп. в первую и третью п. левой сп..

Вторую петлю оставляем на левой сп..

Перекидываем первую и третью п. снова на левую сп..

Делаем 3 п. вм. лиц..

Продолжаем вязание таким же способом, как и ранее.

V-образный вырез: видео мастер-класс

Вариант девятый: прямоугольный вырез

По кругу вяжем один рядочек л. п., отмечаем угловые п.. Затем продолжаем, чередуя л. п. и и. п., на угловые должны приходиться лицев. п., при надобности, здесь можно прибавлять или убавлять дополнительные п..

Во всех рядочках резинки угловую и предыдущие п. снимаем вместе, как при лицев. вязке, а следующую п. вывязываем лицевой и протягиваем сквозь неё снятые п..

Делаем бейку нужной нам ширины и закрываем петельки. Угловые убавки выполняем как и при закреплении петелек.

Вариация десятая: с бейкой и итальянским краем

Начинаем, как и двойную бейку, но для резиночки вяжем 1 х 1, чередуем л. п. и и. п..

В последних 4-х рр. берем сп. на половину размера меньше и продолж. вывязывать горловинку.

В первом из последних 4-х рр. каждую л. п. снимаем, как и при лицев. вяз., а нить протягиваем за п..

И. п. как и. п..

В сл. р., каждую и. п. снимаем, как и при изнан. вяз., и нить протягиваем перед п..

Л. п. как л. п..

Еще раз повт. эти два р. и закрепляем п. последн. р..

Вариация одиннадцатая: обработка «лодочка» с резинкой

Горловинку обрабатываем резинкой. Делается схема-основа спинки, на которой мы чертим еще одну линию и отделочную планочку, шириной в 6 см. Схема переда аналогичная.

Вяжем передний и задний «квадраты» до отделочной планочки, потом – резиночка 1 х 1 или 2 х 2 в течение 3-х см, меняя № сп. через каж. 2-3 р. с большего на меньший, теперь меняем сп. с меньшего № на больший с теми же интервалами. Завершаем планку неск. Р. вспомогат. н. и, не закрывая п. посл. р., снимаем вязание со сп..

То же самое делаем и с передней частью, затем сшиваем их по плечам, складываем планочку вдвое, приметываем, далее «лодочка» пришивается кеттельным швом к изнаночной стороне изделия.

Вариация двенадцатая: «лодочка» чулочной вязкой

Делается схема изделия, на которой чертим новую линию выреза и планочку в 2,5 см.

По завершению основной работы, вяж. 2,5 см чулочной вяз., затем неск. Р. вспомогательной нити, п. не закрываем, работу снимаем со сп. и делаем переднюю часть. Сшивается приметанная лодочка кеттельным швом, не проходя иглой на лицев. сторону изделия – захватываем только половину толщины нити.

Закрытие петель горловины: видео мастер-класс

Будем рады, если сегодняшний урок поможет Вам в работе. Ровных петелек!