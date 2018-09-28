Тунисское вязание крючком

Тунисское вязание – техника, стабильно пользующаяся популярностью у мастериц и не выходящая из моды многие годы. И это не случайно. Полотно, выполненное в технике тунисского вязания, получается плотным, но не грубым. Очень мягкое и пластичное, оно идеально подходит для изготовления покрывал, шапочек, различных предметов одежды. Как выполняется вязание тунисское крючком подробно рассмотрим в этой статье.

Инструмент

Если вы решили освоить эту технику, то желательно приобрести специальный крючок для тунисского вязания.

Он имеет большую длину, чем обычные крючки. И второй его особенностью является наличие ограничителя на конце. Ограничитель не позволить петелькам соскальзывать с инструмента. Длина крючка определяется шириной вывязываемого изделия. Если нужно получить очень широкое полотно, например покрывало, то тогда мы вывязываем несколько полос, которые сшиваем.

Подбирая крючок, учитывайте, что петельки при работе должны получаться слегка прослабленными. Поэтому желательно брать для тунисского вязания крючок на 1⁄2 размера больше, чем для стандартного вязания.

Вязание крючком для начинающих

Техника вязания состоит из двух этапов:

первый – набор петелек. Набираются петли всегда справа налево: из цепочки ВП как при стандартном вязании или из основания птл или протяжек пред-щего р. Все птл остаются на крючке;

второй – закрепляем набранные птл. Для тунисского вязания крючком это всегда выполняется слева направо, т. е. в обратном набору направлении. В результате на крючке постепенно сокращается кол-во птл. В итоге это будет 1 птл. При работе тунисским вязанием круговыми рядами желательно оставлять 3 или 4 птл.

Техника тунисского вязания предполагает провязывание птл с задействованной нитью как по высоте (для 1-го этапа), так и по ширине (для 2-го этапа). Готовое полотно получается очень эластичным.

Тунисское вязание прямыми и обратными рядами

Важной особенностью этой вязальной техники является то, что при работе полотно не требуется поворачивать.

Сторона, направленная к мастерице, является лицевой стороной изделия.

Набираем цепочку из нужного кол-ва ВП + 1 ВП подъема. Из этой цепочки справа налево набираем птл – на каждую ВП по 1 птл, начав с предпоследней ВП. Петли с крючка не спускаем. Набор петелек и будет 1-ым этапом работы.

Не поворачивая работу, приступаем ко второму этапу – закрепляем (провязываем) полученные петли.

Захватив нить через крайнюю левую птл на полотне (последнюю на крючке), протягиваем ее через 1 птл, захватываем.

Далее нить протягиваем все время через 2 птл, до остатка на крючке 1 птл.

Завершаем ряд, полотно не переворачиваем!

Со второго прямого рядка выполняем р. без ВП подъема (как 1-ый прямой р.).

Захватываем по 1 птл из вертикальных элементов пред-щего р. и оставляем на крючке.

Для след-щих обратных рядков выполняем по 1 крайней ВП. Для нее протягиваем нить через крайнюю левую птл на полотне (последнюю на крючке) и далее системно провязываем по 2 птл вместе.

Далее чередуем 1-ый и 2-ой этапы, повторяя набор и провязывание птл.

После первого р. провязанных птл вывязываем узор. Он определяется местом ввода крючка в птл основания, способом набора.

Особенность в выполнении левой кромочной петельки

В большинстве случаев, со второго р. левая кромочная п. выполняется из крайней петли пред-щего р. через две вертикальные стенки на изн. стороне и третью стенку на лиц. стороне.

Для обратного рядка такая петля вывязывается без особенностей, крючок вводим между передней и задней стенками птл.

Важно обращать внимание на то, чтобы левая кром. п. не была туго затянута, а правая кром. п. не была прослаблена.

Закрепление петель

Тунисский крючок вводим в соответствующую птл основания. Вытянутая птл провязывается как ССт или СБН (по указаниям схемы).

Тунисское вязание круговыми рядами

Для такого вязания вам потребуется специальный удвоенный тунисский крючок и два отдельных клубочка ниток.

Удвоенный крючок – это два крючка на леске.

Метод позволяет выполнять не только однотонное, а и двухцветное полотно.

Как выполнять набор петелек

Начинаем с обычной цепочки из в/п, которую замыкаем в круг ССт. Начало р. желательно отметить маркером.

Первый этап

Для набора пет. вводим крючок в 1-ую в/п и вытаскиваем одну петельку. Так поступаем со всеми последующими петлями. Петельки с крючка не снимаем, до полного заполнения лески.

Выворачиваем вязание изнаночной стороной к нам. Крючок, которым мы вязали, оказывается с правой стороны, а 1-ая набранная птл – с левой.

Закрепление

Проводим нить второго клубка сквозь левую пет. на крючке, протягиваем крючком, используемым только что для работы. Через 1 пет. снова вытаскиваем нитку и протягиваем ее через две пет. Такие действия повторяем до остатка на крючке 3-5 пет.

Поворачиваем работу и в противоположном направлении вторым крючком набираем пет. до полного заполнения 1-го кругового р.

Поворачивать работу нужно всегда в одну сторону, чтобы не запутывались нитки.

Освоив тунисское вязание на базовом уровне, можно приниматься за изготовление различных вещей. Начинать лучше с небольших изделий. На нашем сайте есть много информации по тунисскому вязанию крючком по схемам с подробным мастер классом декоративного цветка розы и орхидеи.

Для более опытных рукодельниц предлагаем интересные варианты применения этой техники в изготовлении крупных вещей. Например, можно связать оригинальные детские пледы, подушки.

Вывязываемые рисунки можно выполнить по нашей модели или нарисовать самим, воспользовавшись схемами для вышивки крестиком.

Тунисское вязание – 6 узоров для начинающих: видео мастер-класс

Детское покрывало

Размеры: 66см на 71см.

Для рукоделия нам потребуется:

пряжа тонкая, 100% акрил, белого цвета – 200г;

пряжа, такая же, шести ярких цветов по вашему выбору – по 10г каждого;

тунисский крючок No2;

обычный крючок No2.

Узоры:

тунисская техника вязания;

узор «Паровозик» – вяжем в технике жаккарда по сх. 1;

кружевная кайма – выполняем по сх. 2.

Описание

Белыми нитками набираем 114 птл на тунисский крючок. Далее на всех петельках выполняем тунисское вязание на высоту 5 рядов. Затем приступаем к узору «Паровозик» по схеме. Размещая рисунок, обращаем внимание, чтобы он размещался по центру пледа. Каждый вагончик вывязываем отдельной нитью в соответствие с выбранным цветом. Вязать следует с равномерной плотностью, не допуская стягивания при смене цвета пряжи – см. образец.

После выполнения узора продолжаем вязать данный плед белыми нитками на высоту 65см. Завершаем работу.

Сборка

Вкруговую обвязываем покрывало по сх. 2 обычным крючком, чередуя цвета на свое усмотрение с 1-го по 5-ый ряд.

Домашние тапочки на подошве: видео МК

Детский комплект «Шахматка» из покрывала и подушки

Размеры:

покрывало – 63см на 69см (без каймы);

подушка – 18см на 27см (без каймы).

Для рукоделия нужно подготовить:

пряжа, 100% акрил, белого и синего цветов – по 300г каждого;

тунисский крючок No2;

обычный крючок No2;

ткань для подкладки белого цв. – 25см на 30см;

наполнитель для подушки;

лента, сатин, синего цвета, ширина 2см – 3,15м.

Узоры:

тунисская техника вязания – выполняем двумя цветами пряжи, чередуя их в соответствие с выкройкой;

кружевная кайма – выполняем по сх.

Описание

Покрывало

Изделие выполняется из трех полос, вывязываемых отдельно.

Синими нитками набираем цепочку из 45 в/п и вяжем тунисской техникой, переходя поочередно на другой цвет пряжи через 23см – см. выкройку. Провязав 69см, завершаем элемент. С таким же чередованием квадратов выполняем еще одну полоску. Для третьей полосы синий квадрат должен быть в центре, т. е. меняем расположение квадратиков в шахматном порядке.

Сборка

Соединяем полоски, ориентируясь по выкройке. Обвязываем готовое покрывало каймой из белых ниток обычным крючком. Продеваем ленту. Готовое изделие слегка увлажняем и просушиваем.

Подушка

Белыми нитками набираем цепочку из 64 в/п и вяжем в тунисской технике двухцветную шахматку по выкройке. На уровне 18см завершаем работу.

Сборка

Обвязываем обычным крючком элемент каймой по периметру. Увлажняем и просушиваем. Из ткани сшиваем наволочку, заполняем ее наполнителем. Пришиваем декоративную деталь.

В завершение статьи предлагаем вам обратить внимание на выполненную тунисским вязанием крючком модель жилета для женщин.

Тунисское вязание, кофточка : видео мастер-класс

Жилет в стиле этно

Размеры: S; M; L; XL.

Для работы потребуется:

пряжа, в составе 68% альпака, 10% овечья шерсть, 22% полиэстер, 50г на 110м, серого цвета (цв. А) – 4; 4; 5; 5 мотков;

такая же пряжа черного цвета (цв. В)– 1 моток для всех размеров;

тунисский крючок с леской No8.

Узоры:

жаккард: выполняем по сх. Каждая клеточка на ней равна 1 петле и 1 ряду. Протягивая нерабочую нить по изнанке, не создавайте излишнего натяжения, избегая стягивания полотна.

Прямые ряды вывязываем указанным на сх. цветом, обратные р. – вяжем таким же цв.

Приемы вязания:

кромочные пет. на левом краю полотна: провязываем, заводя крючок за две стенки вертик. петли (передн. и задн.);

кром. пет. на правом краю полотна: петельку, находящуюся на крючке после закрепления пет. (или после обратн. рядка) не учитываем ни в схеме, ни при расчетах петель в описании. Исключение – информация об общем числе пет. на рабочем инструменте;

провязка 3-х п. в 1п: вводим крючок под три пет., подхватываем нитку и протягиваем ее сразу через три пет.;

прибавление: вводим крючок в горизонтальную пет. между 2-мя вертик. петельками сверху, подхватываем нить и вытаскиваем петлю.

Плотность: на основном узоре крючком No8 13 пет. на 11 р. равны 10см на 10см.

Описание

Начинаем вязание тунисским крючком для элегантных дам с общего набора серыми нитками для единой детали жилета 116; 124; 132; 140 в/п + 1 п. на крючке. Далее:

1р. (прямой): *вводим крючок в след-щую птл с изнанки р. из в/п, делаем накид и вытаскиваем нить* – между *-* повторяем на весь р., набирая петельки на крючок. У нас 117; 125; 133; 141 пет.;

1р. (обратный): делаем накид и вытаскиваем пет. через 1-ую п. на инструменте, *н., вытащить пет через две п. на кр-ке* – между *-* повторяем на весь р. У нас 1 п.

1р. (обратный): делаем накид и вытаскиваем пет. через 1-ую п. на инструменте, *н., вытащить пет через две п. на кр-ке* – между *-* повторяем на весь р. У нас 1 п. 2р. (прямой): *введя крючок в вертик-ую п., делаем накид и вытаскиваем нитку* – от * и до * повтор на весь р. Итого 117; 125; 133; 141 п.

Важное замечание

крайняя петелька вывязывается как кромочная – см. технику выше.

Далее вяжем обратный ряд по приведенному выше описанию.

Повторяем в работе последние два р.

Замечание

Комбинация из 1-го прямого и 1-го обратного рядка составляет один полный ряд.

Мы должны выполнить 9 полных р.

Со след-щего р. приступаем к убавкам: 27; 29; 31; 33 п., из 3 п. – 1 п., 55; 59; 63; 67 п., из 3 п. – 1 п., 28; 30; 32; 34 п., 1 кром. Итого – 113; 121; 129; 137 п.

Выполняем обратный р. – см. выше.

Через 3 полных р. повторяем убавки: 26; 28; 30; 32 п., из 3 п. – 1 п., 53; 57; 61; 65 п., из 3 п. – 1 п., 27; 29; 31; 33 п. Итого – 109; 117; 125; 133 п.

Выполняем обратный р. – см. выше.

Делаем 7; 8; 9; 10 полных р.

В след-щем р. делаем прибавления: 26; 28; 30; 32 п., 1 приб., 53; 57; 61; 65 п., 1 приб., 27; 29; 31; 33 п. Итого – 113; 121; 129; 137 п.

Выполняем обратный р. – см. выше.

Через три полных ряда повторяем прибавки: 27; 29; 31; 33 п., 1 приб., 55; 59; 63; 67 п., 1 приб., 28; 30; 32; 34 п., 1 кром. Итого –117; 125; 133; 141 п.

Выполняем обратный р. – см. выше.

Делаем 7 полных р.

Далее вывязываем двухцветный узор по сх., стартуя у стрелочки. Провязываем 3 р.

Далее полотно разделяем и вяжем сначала правую половинку переда. Выполняем узор на начальных 28; 30; 32; 34 пет. до вывязывания всех р. по сх. Затем делаем 0; 1; 2; 3 полных р. серой нитью. Отрезаем ее.

Подсоединяем серую пряжу к 9; 10; 11; 12 п. после кром. и провязываем 3 п. в 1 п., затем довязываем р. до конца.

Выполняем обратный р. Повторяем такой полный р. трижды. У нас остается 12; 13; 14; 15 п.

Вяжем 4; 5; 6; 7 полных р. ровным полотном и откладываем петельки.

Берем в работу петельки, предназначенные для спинки жилета. Её также вяжем двухцветным узором: пропускаем 1 п., подсоединяем серую нить к след-щей п. и вывязываем узор на 56; 60; 64; 68 п. У нас в работе 57; 61; 65; 69 пет. Провязываем все р. со сх. Выполняем 7; 8; 9; 10 полных р.

След-щий р.: 9; 10; 11; 12 п., 3 п. – в 1 п., 1 кром. Далее обычный обратный р. Отставляем петельки.

Пропускаем 29; 31; 33; 35 п. и подсоединяем серую пряжу к след-щей п., 3 п. – в 1 п., 9; 10; 11; 12 п., 1 кром. Далее обычный обратный р. Отставляем петельки.

Теперь выполним левую половинку переда. Пропускаем 1 п., подсоединяем серую нить к след-щей п. и вывязываем узор на 28; 30; 32; 34 пет. Далее все выполняем аналогично правой детали, но зеркально.

Сборка

Выполняем плечевые швы. По желанию элементы можно соединить СС. Края изделия украшаем кисточками – см. фото. Кисти, состоящие из 2-х нитей каждая, подсоединяем к каждой петельке (ряду).

Подборка схем